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Общество

Псковская область вошла в число получателей субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

10 сентября 2021 года, 20:11

Псковская область вошла в число получателей субсидии для покупки контейнеров для организации раздельного сбора мусора. Средства регион получит уже в этом году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Всего комиссия Министерства природных ресурсов и экологии РФ определила 46 регионов, которым будут выделены средства. В сумме на эти цели направят миллиард рублей, на которые должны быть закуплены более 65 тысяч контейнеров.

Регионы смогут потратить деньги не только на покупку новых контейнеров, но и на возмещение затрат на ранее приобретённые.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обратил внимание на то, что к 2024 году в стране должна быть создана структура, позволяющая направлять на обработку 50% твердых коммунальных отходов. Он заверил, что субсидирование регионов будет продолжено в следующем году.

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