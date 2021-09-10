Лучшие работники газовой отрасли получили благодарственные письма от псковского губернатора

10 сентября шесть сотрудников «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» за многолетний добросовестный труд и профессионализм были отмечены благодарственными письмами за подписью губернатора Псковской области.

Вручая награды, заместитель губернатора Василий Осипов отметил, что сейчас работа газовиков особенно важна в свете поставленной президентом ответственной задачи – догазификации газифицированных населенных пунктов. И именно от профессионализма и слаженной работы газовых компаний зависит насколько успешно и своевременно она будет выполнена.

«На данный момент по Пскову и области собрано 6270 заявок на догазификацию. Мы приложим все усилия, чтобы оправдать доверие, возложенное на нас и выполнить задачу по донгазификации в срок. Спасибо за доверие», - поблагодарил Василия Осипова в ответном слове генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков Олег Басников.