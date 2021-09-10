Патриарх Кирилл проведет чин освящения мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет чин освящения историко-культурного мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественное открытие мемориального комплекса состоится в субботу, 11 сентября, в деревне Самолва Гдовского района. На мероприятие приедут президент России Владимир Путин, а также помощник президента Владимир Мединский и митрополит Псковской и Порховский Тихон (Шевкунов).

В рамках визита в Псковскую область российский лидер проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Скульптурный комплекс, расположенный на берегу Чудского озера, был возведен в рамках исполнения указа президента «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». В его основе – 50-тонная композиция, представляющая собой фигуры князя Александра Невского и витязей.