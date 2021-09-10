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Культура / Событие

Патриарх Кирилл проведет чин освящения мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области

10 сентября 2021 года, 18:07

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет чин освящения историко-культурного мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл проведет чин освящения мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области
Мемориал «Александр Невский и дружина»
Андрей Степанов

Торжественное открытие мемориального комплекса состоится в субботу, 11 сентября, в деревне Самолва Гдовского района. На мероприятие приедут президент России Владимир Путин, а также помощник президента Владимир Мединский и митрополит Псковской и Порховский Тихон (Шевкунов).

В рамках визита в Псковскую область российский лидер проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Скульптурный комплекс, расположенный на берегу Чудского озера, был возведен в рамках исполнения указа президента «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». В его основе – 50-тонная композиция, представляющая собой фигуры князя Александра Невского и витязей.

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