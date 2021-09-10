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Культура / Наследие

Температуру и влажность будут ежедневно контролировать в храмах Пскова из списка ЮНЕСКО

10 сентября 2021 года, 17:41

В 10 храмах Пскова, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, будут ежедневно контролировать температуру и влажность. Для этого региональные специалисты по охране памятников установили термогигрометры, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Температуру и влажность будут ежедневно контролировать в храмах Пскова из списка ЮНЕСКО

Новое оборудование позволит отслеживать изменения температуру и влажности в каждый климатический сезон и принимать меры при их изменении.

В список ЮНЕСКО входят ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Богоявления со звонницей, церковь Георгия со Взвоза, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Покрова от Пролома, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке. Решение о включении этих памятников в список объектов всемирного наследия было принять 7 июля 2019 года. 

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