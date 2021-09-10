Гедеминас Таранда рассказал, что покажет псковичам Имперский Русский балет

Руководитель Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда рассказал, что войдет в программу выступления Имперского Русского балета в Псковском кремле. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Псковичей ждёт гала-концерт «Шедевры великих хореографов». Зрители смогут увидеть третий акт отрывка из балета «Дон Кихот» хореографии Горского.

«Это будет наш первый номер, который сразу сделает заявку на счастье и радость балета», - прокомментировал Гедиминас Таранда.

После псковичам покажут русский номер на музыку Петра Чайковского, поставленный Касьяном Голейзовским. Гедиминас Таранда сделал редакцию этого номера. «Классика должна присутствовать, особенно русская, поэтому это Пётр Ильич Чайковский», – сказал руководитель Имперского Русского балета.

Далее труппа представит вальс и па-де-де из балета «Щелкунчик» в исполнении ведущих солистов Ксении Пухловской и Сергея Скворцова.

Псковичи также смогут увидеть современную хореографию, которую представит Лиза Егорова. Она покажет специально поставленную для неё и для конкурса хореографию «Два чувства». Это будет премьерой и жители Пскова увидят её первыми.

Следующим номером заявлена «Джаз-сюита». «Вы этот номер увидите в исполнении всей труппы, где будет солировать Нариман Бекжанов. После этого мы покажем наш блестящий гопак, где вы увидите фантастическую мужскую технику, которую делают наши ребята», - рассказал Таранда.

Зрителей ждёт отрывок из балета «Тарас Бульба» в вариации «Остапа» и посвящённый Майе Плисецкой «Умирающий лебедь» в исполнении Ирины Одиловой.

Далее псковичам покажут па-де-де из балета «Жизель». «Очень люблю, когда мы это па-де-де показываем на улице, потому что дует ветерок, Жизель превращается в настоящую виллису, которая летает по воздуху, порхает, – это совершенно удивительное действие», – отметил Гедиминас Таранда.

В конце программы он обещал псковичам сюрприз в виде канкана.

По словам руководителя балета, для артистов приготовили специальную одежду, которая спасёт от холода перед выступлением: валенки-чуни, шерстянки, пуховые оренбургские платки. «Организаторы подготовили нам шатры и обогреватели. Я надеюсь, что мы сможем показать себя на высоком уровне и не заморозим наших артистов», - заявил Таранда.

Имперский Русский балет представит гала-концерт 11 сентября в 20:00 в Псковском кремле в рамках цикла мероприятий «Славься, Русь!».