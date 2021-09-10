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Общество / Коммуналка

Псковичи недовольны ходом работ по замене лифтов

10 сентября 2021 года, 16:27

Псковичи недовольны ходом работ по замене лифтов. Об этом пишет газета «Аргументы и факты. Псков».

В редакцию обратились жильцы дома №38 по ул. Кузбасской Дивизии. Супруги живут на 9 этаже, поэтому новость о замене лифта их не очень обрадовала.

«Мы подсчитали, что для того, чтобы подняться к себе в квартиру на девятый этаж, мы затрачиваем 24 минуты, - рассказывают они. - И это с тремя остановками, которые приходится делать, чтобы перевести дух».

Супруги рассказывают, что старые лифта остановили, а новые лежат возле подъезда, при этом никаких работ они не наблюдают. В доме живет много пенсионеров и для них отсутствие лифтов — беда.

Ситуацию прокомментировали в региональном Фонде капитального ремонта. Подробности читайте в статье «Движение по вертикале» на сайте «Аргументы и факты. Псков».

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