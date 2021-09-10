Теннисистка из Пскова о Паралимпиаде: Я поняла, что надо ещё очень много работать

«Я поняла, что ещё очень много надо работать», - поделилась своими впечатлениями об участии в Паралимпиаде в Токио мастер спорта по настольному теннису псковичка Александра Васильева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 сентября. Она отметила, что очень рада возможности принять участие в Паралимпийских играх и почувствовать атмосферу этих соревнований.

Александра Васильева, которой не удалось получить награду, подчеркнула, что нынешнее выступление российской команды по настольному теннису было лучшим на Паралимпиаде за всю историю. Сборная завоевала золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Александра Васильева занимает 14-е место в мировом рейтинге по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.