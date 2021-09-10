91 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки, 9 сентября, в Псковской области коронавирусом заболел еще 91 житель. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте.

В Пскове добавились еще 20 новых случаев коронавирусной инфекции (всего 16 тыс. 740), в Великих Луках – 14 (всего 7 тыс. 733). В Псковском районе выявлено 10 заболевших (всего 3 тыс. 912). По семь новых случаев зафиксированы в Плюсском (всего 842) и Стругокрасненском (всего 603) районах, шесть – в Дедовичском (всего 1 тыс. 106) районе, пять – в Невельском (всего 1 тыс. 876) районе. Четыре заболевших выявлены в Новосокольническом (всего 1 тыс. 269) и Великолукском (всего 1 тыс. 157) районах, по три – в Себежском (всего 807) и Новоржевском (всего 676) районах. По два новых случая зафиксированы в Порховском (всего 1 тыс. 444), Куньинском (всего 454) и Красногородском (431) районах, по одному – в Опочецком (всего 1 тыс. 296) и Локнянском (всего 333) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 47 тыс. 879 человек, выздоровели — 41 тыс. 554. За минувшие сутки излечился 71 житель региона. 9 сентября зафиксированы еще 3 летальных исхода. Всего умерли 709 человек.