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Общество / Здоровье

91 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки

10 сентября 2021 года, 12:02

За прошедшие сутки, 9 сентября, в Псковской области коронавирусом заболел еще 91 житель. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте.

В Пскове добавились еще 20 новых случаев коронавирусной инфекции (всего 16 тыс. 740), в Великих Луках – 14 (всего 7 тыс. 733). В Псковском районе выявлено 10 заболевших (всего 3 тыс. 912). По семь новых случаев зафиксированы в Плюсском (всего 842) и Стругокрасненском (всего 603) районах, шесть – в Дедовичском (всего 1 тыс. 106) районе, пять – в Невельском (всего 1 тыс. 876) районе. Четыре заболевших выявлены в Новосокольническом (всего 1 тыс. 269) и Великолукском (всего 1 тыс. 157) районах, по три – в Себежском (всего 807) и Новоржевском (всего 676) районах. По два новых случая зафиксированы в Порховском (всего 1 тыс. 444), Куньинском (всего 454) и Красногородском (431) районах, по одному – в Опочецком (всего 1 тыс. 296) и Локнянском (всего 333) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 47 тыс. 879 человек, выздоровели — 41 тыс. 554. За минувшие сутки излечился 71 житель региона. 9 сентября  зафиксированы еще 3 летальных исхода. Всего умерли 709 человек.

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Комментарии

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Бабулечка
12:46 10.09.2021

85 процентов бессимптомных, но есть необходимость их учитывать в общую статистику, для устрашения, манипулирования, для вовлечения как можно больше в вакцинирование экспериментальным препаратом.

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