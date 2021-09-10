Три тысячи доз вакцины от коронавируса получила Псковская область

Псковская область получила новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что поставки вакцины в регион стабильны и призвал жителей записываться на прививку.

За минувшие сутки, 9 сентября, первый компонент вакцины получили 665 человек, второй — 942. Ещё 95 жителей региона прошли ревакцинацию.

Всего первую прививку сделали 178 тыс. 385 человек, обе - 161 тыс. 364. Ревакцинированы 1 тыс. 600 псковичей.

На данный момент все виды вакцин в Псковской области израсходованы на 76,1%.