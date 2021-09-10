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Происшествия / ДТП

Один человек скончался в результате аварии в Локнянском районе

10 сентября 2021 года, 10:20

Утром 10 сентября в Локнянском районе Псковской области в результате ДТП скончался один человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2107, совершая разворот, не предоставила право приоритетного проезда мужчине, управлявшему автомобилем ВАЗ-2110, который двигался в прямом направлении по маршруту Подберезье - Локня.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Пятерым из них оказывается медицинская помощь. Пассажир автомобиля ВАЗ-2107 скончался.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится проверка.

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