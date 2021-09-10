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Общество

До 24 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 10 сентября

10 сентября 2021 года, 09:26

10 сентября в Псковской области в дневное время температура воздуха прогреется до +19...+24 градусов, ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По всей территории Псковской области ожидается переменная облачность. Существенные осадки не прогнозируются. Ветер западных направлений будет от слабого до умеренного.

В областных центрах также дождя не ожидается. В Пскове днем прогнозируется от +21 до +23 градусов, ночью – +11...+13. В Великих Луках в дневное время столбики термометров покажут до +22...+24 градусов, ночью температура воздуха опустится до +10...+12 градусов.

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