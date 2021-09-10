Российско-белорусские учения «Запад-2021» начались на территории Псковской области

Совместные стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах, 9 российских и 5 белорусских, сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. В числе полигонов, где проходят маневры, и Стругокрасненский в Псковской области.

В учениях принимают участие около 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

В учениях также участвуют военнослужащие Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. В состав штаба учений вошли оперативные группы офицеров из Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. Военнослужащие из Китая, Вьетнама и Мьянмы присутствуют в качестве наблюдателей.