Число госпитализированных в Псковскую областную инфекционную больницу увеличилось, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главврача медучреждения Анастасию Повторейко.

За два дня в учреждение поступило 79 человек. Так, в приемный покой Великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы поступила 58-летняя женщина в среднетяжёлом состоянии, с 60-процентным поражением легких.

Издание напоминает, что ранее губернатор Михаил Ведерников предупредил жителей региона о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации в Псковской области.