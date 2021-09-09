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Общество

Число госпитализированных в Псковскую областную инфекционную больницу увеличилось

9 сентября 2021 года, 21:31

Число госпитализированных в Псковскую областную инфекционную больницу увеличилось, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главврача медучреждения Анастасию Повторейко.

За два дня в учреждение поступило 79 человек. Так, в приемный покой Великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы поступила 58-летняя женщина в среднетяжёлом состоянии, с 60-процентным поражением легких.

Издание напоминает, что ранее губернатор Михаил Ведерников предупредил жителей региона о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации в Псковской области.

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Бабулечка
23:04 09.09.2021

В главной ковидной больнице под Челябинском умерли два привитых пациента. -новость от 8 сент.2021г. АиФ Челябинск. Но главврач больницы заявляет, что один из умерших успел заболеть до вакцинации, а второй имел хронич. заболевания. Никто не собирается нести ответственность за смерть от ковидвакцинации экспериментальным препаратом. В псковской новой инфекционке лечат по 3-5 дней? Куда же больных размещаете, через день по сорок человек. От выездной вакцинации на предприятиях ещё больше поступит .

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