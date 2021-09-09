Девять муниципалитетов Псковской области готовы начать подачу тепловой энергии в соцучреждения

Администрации областного центра и восьми районов Псковской области уже готовы осуществлять подачу тепловой энергии в социальные учреждения. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал области.

В их число вошли администрации города Пскова, Псковского, Пушкиногорского, Себежского, Дедовичского, Локнянского, Плюсского, Стругокрасненского и Усвятского районов. Для осуществления подачи тепловой энергии социальные учреждения должны подать заявку в теплоснабжающие организации.

Отопительный сезон в квартирах стартует, когда среднесуточная уличная температура воздуха будет ниже + 8 градусов в течение 5 дней. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству области постоянно получает сведения от гидрометцентра. Мониторинг прогнозируемых температур осуществляется ежедневно.

В конце этой недели и в течение следующей синоптики обещают среднесуточные температуры в пределах +17 градусов. Это значит, что днем псковичей ожидает +20–22 градуса.