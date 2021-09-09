Билеты на концерт оркестра Минобороны РФ можно получить в кассе филармонии

Бесплатные билеты на концерт военного оркестра Министерства обороны РФ выдают в кассе Псковской областной филармонии. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал региона.

Центральный военный оркестр России выступит в Псковском Кремле 12 сентября. В программе концерта: военные марши, патриотические песни, классическая и современная музыка. Вместе с оркестром на сцене выступят известные солисты Иван Корпан, Светлана Ильина, Федор Рытиков и другие.

Начало мероприятия – 20:00. Количество пригласительных билетов ограничено.

Концерт пройдет при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре. Организаторами мероприятия выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области и областной центр народного творчества.