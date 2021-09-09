Псков представит три проекта на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму

Делегация Псковской области представит три проекта на творческом фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Один из проектов псковской делегации посвящен князю Александру Невскому и приурочен к 800-летию со дня его рождения. Предполагается, что на одну из псковских многоэтажек будет нанесено граффити с QR-кодом, содержащим краткую историческую справку, аннотацию о проекте и интерактивную карту. Участники проекта смогут пройти по предложенному маршруту при поддержке голосового помощника и познакомиться со знаковыми местами, связанными с Александром Невским, чтобы узнать достоверную историческую справку.

Проект направлен на повышение уровня эстетического воспитания граждан, сохранение исторической памяти, а также преобразование городской среды.

Команда Псковской области состоит из 17 человек: участников творческих конкурсов и чемпионатов, деятелей культуры и искусства, а также волонтеров акции #МЫВМЕСТЕ. Псковичи представят регион в направлениях «Медиа», «Арт» и «#МЫВМЕСТЕ».

Фестиваль «Таврида. АРТ» будет проходить с 9 до 12 сентября. Образовательная и творческая программа фестиваля направлены на предоставление каждому участнику новых знаний и опыта. Мастер-классы и воркшопы проведут известные деятели креативных индустрий, культуры и искусства.

Всероссийский форум «Россия — страна возможностей» также пройдет в рамках фестиваля «Таврида. АРТ». Участники мероприятия смогут представить свои кадровые, образовательные и социальные проекты, которые будут способствовать продвижению общественных инициатив и самореализации граждан.