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Общество

Ушёл из жизни экс-директор Псковского кабельного завода Виктор Кукушкин

9 сентября 2021 года, 14:11

Ушёл из жизни бывший директор Псковского кабельного завода Виктор Кукушкин, сообщили «Псковской правде» на предприятии ООО «Современные кабельные технологии» (АО «Псковкабель»).

Ушёл из жизни экс-директор Псковского кабельного завода Виктор Кукушкин

Сотрудники предприятия выразили соболезнование родным и близким бывшего руководителя. «Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах», - отметили на предприятии.

Прощание с Виктором Кукушкиным состоится 10 сентября в 11:00 в Пскове в Церкви Богоявления Господня (улица Герцена, 7).

Виктор Петрович Кукушкин родился 28 февраля 1944 года. Он окончил Псковский индустриальный техникум, а затем - Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина по специальности «инженер-механик».

Трудовую деятельность начал на Псковском машиностроительном заводе, где был сначала мастером, затем начальником цеха. В 1981 году пришёл на должность главного инженера на Псковский кабельный завод, затем стал генеральным директором предприятия.

Был удостоен званий «Ветеран труда», «Почётный Машиностроитель», «Заслуженный Машиностроитель РФ», «Почётный кабельщик».

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