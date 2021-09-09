Ушёл из жизни экс-директор Псковского кабельного завода Виктор Кукушкин

Ушёл из жизни бывший директор Псковского кабельного завода Виктор Кукушкин, сообщили «Псковской правде» на предприятии ООО «Современные кабельные технологии» (АО «Псковкабель»).
Ушёл из жизни бывший директор Псковского кабельного завода Виктор Кукушкин, сообщили «Псковской правде» на предприятии ООО «Современные кабельные технологии» (АО «Псковкабель»).
Сотрудники предприятия выразили соболезнование родным и близким бывшего руководителя. «Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах», - отметили на предприятии.
Прощание с Виктором Кукушкиным состоится 10 сентября в 11:00 в Пскове в Церкви Богоявления Господня (улица Герцена, 7).
Виктор Петрович Кукушкин родился 28 февраля 1944 года. Он окончил Псковский индустриальный техникум, а затем - Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина по специальности «инженер-механик».
Трудовую деятельность начал на Псковском машиностроительном заводе, где был сначала мастером, затем начальником цеха. В 1981 году пришёл на должность главного инженера на Псковский кабельный завод, затем стал генеральным директором предприятия.
Был удостоен званий «Ветеран труда», «Почётный Машиностроитель», «Заслуженный Машиностроитель РФ», «Почётный кабельщик».