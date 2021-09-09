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Общество

Пелагея назвала псковские Усвяты своим «местом силы»

9 сентября 2021 года, 13:04

Певица Пелагея считает своим «местом силы» поселок Усвяты в Псковской области. Об этом рассказывается в Instagram-аккаунте группы «Пелагея».

В Усвятах жила исполнительница древних русских песен Ольга Сергеева, которая «для юной Пелагеи благодаря записям фольклористов, стала одним из столпов, на которых она основывала свой вокальный и музыкальный стиль».

В профиле коллектива также рассказали, что мелизмы, ставшие «фишками» Пелагеи, появились в певческой манере Пелагеи благодаря детальному изучению записей «нашей гениальной бабушки», как называет ее солистка.

Певица всегда рассказывает об Ольге Сергеевой на своих концертах и призывает послушать ее песни. «Сейчас все есть в интернете, в том числе и этот животворящий родник нашей русской музыки, самый настоящий наш национальный код!» – отмечается в аккаунте группы.

В репертуар Пелагеи также вошли песни из записей Ольги Сергеевой: «Пташечка», «Кумушки», «Разлилась речка быстрая», «Вечериночная», «Колечко», «Былинка».

Выступление группы «Пелагея» состоялось 28 августа на Юрьевых Горах в Усвятском районе и было приурочено к 1000-летию поселка Усвяты.

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