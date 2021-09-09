Ещё 91 житель Псковской области заразился коронавирусом

За минувшие сутки, 8 сентября, в Псковской области коронавирус подтвердился ещё у 91 человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В Пскове добавился 21 заболевший (всего 16 тыс. 720), в Великих Луках - 11 (всего 7 тыс. 719), в Псковском районе — семь (всего 3 тыс. 902). По шесть новых случаев выявили в

Порховском (всего 1 тыс. 442) и Опочецком (всего 1 тыс. 295) районах, по четыре — в Дедовичском (всего 1 тыс. 100), Плюсском (всего 835), Бежаницком (всего 509) районах, пять — в Стругокрасненском (всего 596), по три — в Печорском (всего 869), Новоржевском (всего 673) и Палкинском (всего 498) районах. По человека заболели в Невельском (всего 1 тыс. 871), Новосокольническом (всего 1 тыс. 265), Великолукском (всего 1 тыс. 153) и Себежском (всего 804) районах, по одному — в Островском (всего 2208), Гдовском (всего 770), Пыталовском (всего 562), Куньинском (всего 452), Красногородском (всего 429), Дновском (всего 378) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 47 тыс. 788 человек, выздоровели — 41 тыс. 483, в том числе 62 за минувшие сутки. Кроме того, 8 сентября были подтверждены ещё 3 летальных исхода. Всего умерли 706 человек.