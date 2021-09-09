Ещё 1,8 тыс. доз вакцины от коронавируса получила Псковская область

Псковская область получила новую партию вакцины «Спутник V» в 1 тыс. 800 доз, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. На сегодняшний день запасы вакцины в регионе израсходованы на 76,5%.

Первым компонентом за минувшие сутки, 8 сентября, привились 577 человек, вторым — 1 тыс. 677. Всего вакцинацию начали 177 тыс. 720 жителей Псковской области. Оба компонента вакцины получили 160 тыс. 422 человека.

Также в регионе идёт ревакцинация. Её прошли 1 тыс. 505 человек, в том числе, 124 за минувшие сутки. «В Псковской области уже более полутора тысяч ревакцинированных! Напоминаю, что это актуально для тех, кто работает в зоне риска или сделал прививку более полугода назад», - отметил Михаил Ведерников.