23 градуса тепла прогнозируют синоптики в Псковской области 9 сентября

По прогнозу синоптиков, 9 сентября в Псковской области ожидается от +18 до +23 градусов днём и от +9 до +14 — ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.