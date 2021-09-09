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Общество

23 градуса тепла прогнозируют синоптики в Псковской области 9 сентября

9 сентября 2021 года, 09:15

По прогнозу синоптиков, 9 сентября в Псковской области ожидается от +18 до +23 градусов днём и от +9 до +14 — ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

23 градуса тепла прогнозируют синоптики в Псковской области 9 сентября

Существенных осадков не предвидится, ветер будет умеренным западных направлений.

В Пскове и Великих Луках день пройдёт без существенных осадков, днём столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов. Ночью в Пскове ожидается от +12 до +14 градусов, в Великих Луках — от +11 до +13.

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