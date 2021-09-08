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Общество / Коммуналка

В Пскове планируется построить новый водовод за 1,2 млрд рублей

8 сентября 2021 года, 21:56

В Пскове в рамках привлечения федеральных инфраструктурных кредитов, введение которых анонсировал президент России в рамках послания Федеральному Собранию, планируется построить новый водовод. Об этом доложил председатель Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на совершении с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Сергей Грахов отметил, что стоимость проекта составляет 1,2 млрд рублей и он будет приоритетным в рамках выделенных Министерством финансов РФ лимитов.

Планируется, что новый водовод обеспечит водоснабжением несколько кварталов жилой застройки в микрорайоне Борисовичи, прилегающий жилой комплекс, а также участки, выделенные для многодетных семей.

Сергей Грахов обратил внимание на то, что по условиям предоставления инфраструктурного кредита, инвесторы будут обязаны сдать жильё в срок.

«Мы решаем сразу несколько задач — содействие жилой застройке, обеспечение центральным водоснабжением домов многодетных семей, увеличение надежности водоснабжения в Пскове за счет замены части устаревших коммуникаций», — сказал руководитель комитета.

Михаил Ведерников положительно оценил проект, заметив, что его реализация будет способствовать росту экономики региона и достижению показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернатор поставил задачу просчитать весь экономический эффект и оперативно подготовить для направления в Министерство строительства и ЖКХ РФ необходимый пакет документов.

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