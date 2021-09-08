Главная сельхозярмарка Псковской области запланирована на 2 октября

На 2 октября запланирована главная сельскохозяйственная ярмарка Псковской области «Осень 2021». Она состоится в Пскове, сообщил заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Александр Никандров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 сентября.

Гости ярмарки смогут попробовать продукцию фермеров региона и купить понравившиеся товары. По словам Александра Никандрова, в ярмарке примут участие сельхозпроизводители из большинства районов Псковской области.

Александр Никандров отметил, что ближайшая осенняя сельхозярмарка пройдёт 11 сентября. На ней свою продукцию представят фермеры Псковского района. Торговая площадка развернётся на парковке торгового центра Fjord Plaza (деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23).