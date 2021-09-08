Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Главная сельхозярмарка Псковской области запланирована на 2 октября

8 сентября 2021 года, 21:01

На 2 октября запланирована главная сельскохозяйственная ярмарка Псковской области «Осень 2021». Она состоится в Пскове, сообщил заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Александр Никандров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 сентября. 

Гости ярмарки смогут попробовать продукцию фермеров региона и купить понравившиеся товары. По словам Александра Никандрова, в ярмарке примут участие сельхозпроизводители из большинства районов Псковской области.

Александр Никандров отметил, что ближайшая осенняя сельхозярмарка пройдёт 11 сентября. На ней свою продукцию представят фермеры Псковского района. Торговая площадка развернётся на парковке торгового центра Fjord Plaza (деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область вошла в тройку лидеров по количеству заявок на проведение догазификации
Снизить бюрократическую нагрузку на учёных предложила глава «Сириуса»
Неизвестное ранее строение обнаружили псковские археологи в Снетогорском монастыре
В домах Пскова идёт замена 42 лифтов
Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева
Михаил Ведерников: Готовимся к возможному ухудшению эпидобстановки
Информация о химическом загрязнении почвы в Псковской области оказалась фейком
Более 177 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса
Псковская область обходит южные региона по урожайности яблок

Комментарии

Авторизация
No comments
Рыночные отношения

Экономика / Инвестиции
6 августа 15:34

Рыночные отношения

«Белорусский» рынок подвис во времени и пространстве. Но есть просвет
Путевки не горят

Экономика / Туризм
2 августа 16:26

Путевки не горят

Псковский турбизнес пока не заметил проблем, связанных с пожарами в Турции
Дотянуться до полки

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
29 июля 10:46

Дотянуться до полки

Почему товаров в псковских сетевых магазинах стало заметно меньше