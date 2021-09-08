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Общество / Коммуналка

Псковская область вошла в тройку лидеров по количеству заявок на проведение догазификации

8 сентября 2021 года, 19:53

Псковская область оказалась в тройке регионов-лидеров по количеству собранных от населения заявлений на проведение догазификации. Об этом доложил заместитель губернатора Василий Осипов на заседании федерального штаба по газификации под председательством заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Псковская область вошла в тройку лидеров по количеству заявок на проведение догазификации

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Вице-губернатор проинформировал о количестве собранных заявок от населения, о реализации работ на территории Псковской области и информационной кампании, которая ведётся в регионе, а также о составлении целевого прогнозного топливно-энергетического баланса области.

По словам Василия Осипова, в работе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» находится более шести тысяч заявлений. Около 300 заявок на заключение договора на подключение домовладений в рамках догазификации было подано через МФЦ. Данная услуга появилась с 24 августа.

АО «Газпром газораспределение Псков», администрация Псковской области и главы муниципалитетов сформировали и откорректированы сводный и пообъектный графики догазификации. Теперь эти документы направлены в Министерство энергетики России и в АНО «Аналитический центр» при Правительстве РФ.

Ранее вопросы программы догазификации обсуждались на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его заместителя Василия Осипова.

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