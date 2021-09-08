Снизить бюрократическую нагрузку на учёных предложила глава «Сириуса»

Изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования и снизить бюрократическую нагрузку на учёных предложила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва. По её словам, сейчас конкурсная процедура такова, что средства на исследования поступают в конце года, при этом отчитаться за них также нужно до конца года, а это снижает эффективность основной деятельности учёных.

«Нужно изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования. Проводить их либо в первом полугодии текущего года, либо, если необходимо провести их в конце года, сдвигать сроки предоставления отчетности на следующий год. Мы должны снизить бюрократическую нагрузку на наших ученых и исследователей, это напрямую связано с эффективностью их основной, научной деятельности», – заявил Елена Шмелёва.

Она обратила внимание на то, что сейчас учёные вынуждены проводить исследования в сжатые сроки, а также выполнять большую бумажную работу.

Старший преподаватель Псков ГУ Иван Войку поддержал инициативу, заметив, что наука должна давать результаты, а не бумажные отчеты, даже если они выполняются в цифровом формате.

«Чтобы заниматься наукой, нужны серьёзные средства, а гарантированно получить их сложно, тем более работая не в столичных вузах», - сказал Иван Войку. Он заметил, что доступ к грантовым программам в регионах серьёзно отличается, есть субъекты Федерации. «Есть субъекты РФ, где региональные конкурсы НИР вообще не проводятся. Молодой ученый остается без финансирования, пробиться в федеральные проекты можно только имея серьезный научный задел», - сказал преподаватель ПсковГУ.