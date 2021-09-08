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Культура

Неизвестное ранее строение обнаружили псковские археологи в Снетогорском монастыре

8 сентября 2021 года, 18:12

В ходе исследования культурного слоя XIV-XVIII веков в Снетогорском монастыре в Пскове археологи выявили неизвестную ранее постройку. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» в своих социальных сетях.

Неизвестное ранее строение обнаружили псковские археологи в Снетогорском монастыре

Фото АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

В пределы шурфа попал вход в строение: четыре ступени и участок пола из песка и глины. На открывшейся части стены обнаружены две ниши, которые, как предполагают исследователи, использовались для установки свечей из ламп.

Обнаруженная конструкция датируется второй половиной XV века - XVII веком.

«Исследования показали перспективность изучения всех участков монастыря, так как они могут добавить новые неизвестные детали по истории Снетогорского монастыря», - подчеркнула директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Она заверила, что раскопки в центральной части обители будут продолжены.

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