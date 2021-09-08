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Недвижимость

В домах Пскова идёт замена 42 лифтов

8 сентября 2021 года, 17:24

В многоквартирных домах Пскова идёт замена 42 лифтов, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Контракт на выполнение этой работы региональный Фонд капремонта общего имущества в многоквартирных домах заключил с Щербинским лифтостроительным заводом, который стал победителем электронного аукциона.

Всего по контракту в рамках программы ускоренной замены будут установлены новые лифты в 32 домах. В сумме это 100 кабин.

Кроме того, проводится капитальный ремонт лифтового оборудования. Уже приведены в порядок 20 лифтов в восьми домах.

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