В домах Пскова идёт замена 42 лифтов

В многоквартирных домах Пскова идёт замена 42 лифтов, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Контракт на выполнение этой работы региональный Фонд капремонта общего имущества в многоквартирных домах заключил с Щербинским лифтостроительным заводом, который стал победителем электронного аукциона.

Всего по контракту в рамках программы ускоренной замены будут установлены новые лифты в 32 домах. В сумме это 100 кабин.

Кроме того, проводится капитальный ремонт лифтового оборудования. Уже приведены в порядок 20 лифтов в восьми домах.