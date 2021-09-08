Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

«Евгений Николаевич был смелым и мужественным человеком, талантливым и профессиональным руководителем, настоящим другом и надёжным товарищем», – поделился губернатор в своём Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что для него гибель главы МЧС - большая личная потеря. По словам губернатора, Евгений Зиничев всегда оказывал огромную поддержку Псковской области и сделал очень многое для страны.

«Всю свою жизнь он посвятил обеспечению безопасности жителей России и погиб как герой и спасатель. Приношу искренние соболезнования родным и близким, коллегам и подчинённым. Скорблю вместе с вами», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Он пытался спасти упавшего с уступа скалы в воду кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб.