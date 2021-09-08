Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

8 сентября 2021 года, 17:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева
Евгений Зиничев
Фото пресс-службы МЧС РФ

«Евгений Николаевич был смелым и мужественным человеком, талантливым и профессиональным руководителем, настоящим другом и надёжным товарищем», – поделился губернатор в своём Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что для него гибель главы МЧС - большая личная потеря. По словам губернатора, Евгений Зиничев всегда оказывал огромную поддержку Псковской области и сделал очень многое для страны.

«Всю свою жизнь он посвятил обеспечению безопасности жителей России и погиб как герой и спасатель. Приношу искренние соболезнования родным и близким, коллегам и подчинённым. Скорблю вместе с вами», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Он пытался спасти упавшего с уступа скалы в воду кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Главная сельхозярмарка Псковской области запланирована на 2 октября
Псковская область вошла в тройку лидеров по количеству заявок на проведение догазификации
Снизить бюрократическую нагрузку на учёных предложила глава «Сириуса»
Неизвестное ранее строение обнаружили псковские археологи в Снетогорском монастыре
В домах Пскова идёт замена 42 лифтов
Михаил Ведерников: Готовимся к возможному ухудшению эпидобстановки
Информация о химическом загрязнении почвы в Псковской области оказалась фейком
Более 177 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса
Псковская область обходит южные региона по урожайности яблок

Комментарии

Авторизация
No comments
Зубной дефицит

Общество / Здоровье
6 сентября 21:06

Зубной дефицит

Копия верна

Общество
3 сентября 16:59

Копия верна

Как изменится Троицкий мост в Пскове после реконструкции

Опасные перебои

Общество / Здоровье
3 сентября 16:01

Опасные перебои