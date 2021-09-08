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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Готовимся к возможному ухудшению эпидобстановки

8 сентября 2021 года, 16:09

 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram сообщил об двукратном приросте суточной заболеваемости коронавирусом в Прибалтике и не исключил в связи с этим осложнения ситуации в регионе. «Готовимся к возможному ухудшению эпидобстановки», - написал он.

За минувшие сутки, 7 сентября, в Псковской области зафиксировали 90 новых случаев коронавируса и два летальных исхода. При этом в связи с выздоровлением из медучреждений были выписаны 130 человек.

Больше всего новых заражённых выявили в Пскове (всего 16 тыс. 699) и Великих Луках (всего 7 тыс. 708) — 18 и 14 соответственно. Коронавирус подтвердился у восьми жителей Печорского района (866), у семи — Опочецкого района (всего 1 тыс. 289). По шесть человек заразились в Плюсском (всего 831) и Стругокрасненском (всего 591) районах, пять — в Себежском (всего 802), четыре - в Великолукском (всего 1 тыс. 151), по три — в Псковском (всего 3 тыс. 895), Островском (всего 2 тыс. 207) и Порховском (всего 1 тыс. 436) районах, по два — в Невельском (всего 1 тыс. 869), Дедовичском (всего 1 тыс. 96), Палкинском (всего 495), Куньинском (всего 451) районах. По одному новому случаю заболевания выявили в Новосокольническом (всего 1 тыс. 263), Гдовском (всего 769), Пустошкинском (всего 478), Локнянском (всего 332) и Усвятском (всего 308) районах.

Как пишет официальный Телеграм-канал Псковской области, по данным на 7 сентября, в регионе были два очага коронавируса - в ООО «Скангали» в посёлке Дедовичи и Дарьинском психоневрологическом интернате в Островском районе.

Всего в регионе зафиксированы 47 тыс. 697 случаев коронавируса. Выздоровел 41 тыс. 421 человек, умерли 703.

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