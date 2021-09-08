Информация о химическом загрязнении почвы в Псковской области оказалась фейком

Поступившая в СМИ и муниципалитеты Псковской области информация о загрязнении почвы в результате неправильного обращения с химическими веществами на полигоне в Стругокрасненском районе оказалась ложной. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Бланк, который был похож на официальный документ Главного управления МЧС России по Псковской области и якобы подписан начальником управления Валерием Филимоновым, 8 сентября получили региональные СМИ и муниципальные районы. В нём говорилось о том, что в результате нарушений при обращении с химическими веществами в Стругокрасненском районе произошло загрязнение почвы, а также пострадали люди.

Данное сообщение опроверг и. о. начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычев. По его словам, управление не располагает никакой информацией о химическом загрязнении в Стругокрасненском районе. «Никаких звонков нам не поступало, информация от глав районов и от населения не приходила, никакие подразделения Управления МЧС туда не привлекались и не работали. К распространению данной информации мы никакого отношения не имеем», – отметил Евгений Сычев.

Кроме того, по его словам, начальник управления Валерий Филимонов не мог подписать никаких документов, так как находится в очередном отпуске.