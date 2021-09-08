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Общество / Здоровье

Более 177 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

8 сентября 2021 года, 13:48

На данный момент перовым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привиты 177 тыс. 143 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram. Оба компонента получили 158 тыс. 745 псковичей. 1 тыс. 381 человек уже прошёл ревакцинацию.

Более 177 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

За минувшие сутки, 7 сентября, первым компонентом были привиты 722 человека, вторым — 1 тыс. 322, ревакцинированы — 187. Расход вакцины в регионе на данный момент составляет 76,4%.

Михаил Ведерников отметил снижение динамики вакцинации в выходные дни и обратил внимание на то, что прививочные пункты в Псковской области работают ежедневно. 

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Комментарии

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Бабулечка
14:28 08.09.2021

Глава Бурятии Цыденов заразился после ревакцинации экспериментальным препаратом от ковида. Известный биолог И.Мечников говорил, что здоровому человеку прививка не нужна, а больному опасна. В шипе и обнаружен живй вирус ковида. Не зря же Д.Медведев сообщил невзначай о "эффективности"ковидвакцинации -"Иначе распространить болезнь будет просто невозможно".

Бабулечка
14:42 08.09.2021

Ведущий с ТВ Д.Киселёв госпитализирован с ковидом. Был вакцинирован от ковида . Заражённые живым вирусом шипы ковидные длительное время мигрируют в организме вакцинированного человека, и наносят вред здоровью этого организма. Доказали учёные светила медицины и вирусологии. "Прав" Д.Медведев в своём неслучайном высказывании.

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