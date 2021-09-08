Более 177 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

На данный момент перовым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привиты 177 тыс. 143 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Оба компонента получили 158 тыс. 745 псковичей. 1 тыс. 381 человек уже прошёл ревакцинацию.
За минувшие сутки, 7 сентября, первым компонентом были привиты 722 человека, вторым — 1 тыс. 322, ревакцинированы — 187. Расход вакцины в регионе на данный момент составляет 76,4%.
Михаил Ведерников отметил снижение динамики вакцинации в выходные дни и обратил внимание на то, что прививочные пункты в Псковской области работают ежедневно.