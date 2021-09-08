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Экономика / Сельское хозяйство

Псковская область обходит южные региона по урожайности яблок

8 сентября 2021 года, 13:17

1% яблок пострадал в результате града в Псковской области минувшим летом. Но на урожайности это никак не сказалось. 30-35 тонн яблок с гектара собирают фермеры Псковской области в этом году, что на 8 тонн больше, чем годом ранее. «Яблок больше, чем в Краснодарском крае», - сказал фермер Иван Мельник из Себежского района.

Псковская область обходит южные региона по урожайности яблок
Крупные поставки яблок из Псковской области осуществляются в Санкт-Петербург: на рынки и небольшие магазины. Для крупных торговых сетей псковские фермеры пока не подходят: слишком мелкие партии поставок. Однако, отмечает Иван Мельник, через 2-3 года все условия будут соблюдены и сотрудничество начнется.

Кроме того, ведутся переговоры на поставку яблок для сублимирования с одним из резидентов особой экономической зоны «Моглино». Речь идет о партии в 100 тонн.

Урожайность зерновых и овощных культур в Псковской области в 2021 году существенно ниже, чем в 2020-м: подвели погодные условия.

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