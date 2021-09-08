Более тонны санкционного сыра обнаружили псковские таможенники

На юге Псковской области таможенники выявили более тонны санкционного сыра и 30 тысяч пачек немаркированных сигарет. Об этом «Псковской правда» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Более тонны санкционного итальянского сыра торговой марки Grana Padano обнаружили представители мобильной группы таможни вблизи деревни Байдаково Себежского района. Запрещенная продукция находилась в грузовом отсеке микроавтобуса под видом комплекта мебельных изделий. Транспортное средство с санкционным товаром было направлено на таможенный досмотр.

Коробки с белорусскими сигаретами, немаркированными средствами идентификации и акцизными марками Российской Федерации, обнаружили в ходе досмотра грузового отсека микроавтобуса в районе деревни Дубокрай Невельского района. Сотрудники Псковской таможни передали всю продукция территориальному органу Министерства внутренних дел для дальнейшего разбирательства и принятия мер в рамках имеющихся полномочий.