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Общество

Тело пропавшего псковского студента найдено в Петербурге

8 сентября 2021 года, 12:16

В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли тело студента из Пскова, который пропал несколько дней назад, пишет «Фонтанка. Ру».

Труп молодого человека в реке Неве у церкви Александра Невского в Усть-Ижоре заметила прохожая. Извлекли тело из воды прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Издание сообщает, что при себе у погибшего была медкнижка на имя 19-летнего студента из Пскова, который пропал 5 сентября.

По некоторым данным, молодой человек был тяжело болен и недавно его отчислили из вуза. 

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