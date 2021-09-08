Великое освящение храма Александра Невского в Пскове состоится 12 сентября

12 сентября в Пскове состоится великое освящение храма Святого Благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» на своей странице в Instagram.

Чин освящения и праздничную Божественную литургию проведёт митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Именно 12 сентября празднуется перенесение мощей князя Александра Невского.

Храм Святого Благоверного князя Александра Невского в Пскове весной был закрыт на реставрацию. Специалисты заменили поврежденные элементы кровли и водосточной системы, обновили коммуникации, отремонтировали окна и двери. Также была убрана копоть со стен и сводов церкви, восполнены утраты на позолоте, проведена покраска стен.

Храм был построен по типовому проекту архитектора Вержбицкого в 1907—1908 годах для 96-го Омского пехотного полка, расквартированного в Пскове. С середины 20-х годов ХХ века здание использовалось под клуб и склад. Его вернули церкви только в 90-х годах.

Сейчас это воинский храм 76-й десантно-штурмовой дивизии. Настоятель - протоиерей Олег Тэор.