До +22 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 8 сентября

В Псковской области 8 сентября днём прогнозируется до +17...+22 градусов, ночью — до +9...+14. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

День пройдёт без существенных осадков, ветер будет умеренным западных направлений.

В Пскове и Великих Луках также дождя не ожидается, ночью здесь столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов. Днём в Пскове прогнозируется от +19 до +21 градусов, в Великих Луках будет несколько прохладнее - +18...+20.