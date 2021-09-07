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Транспорт / Безопасность

Федеральный эксперт похвалил городские власти Пскова за решение проблемы переходов у школ

7 сентября 2021 года, 20:51

Федеральный эксперт похвалил городские власти Пскова за решение проблемы  переходов у школ. В своих соцсетях Аркадий Гершман поделился историй из Пскова о том, как в городе быстрыми и недорогими средствами сделали переход у школы безопаснее.

«С улицами у школ есть две типовые проблемы: парковка и заборы, - написал он. - Подвоз детей приводит к тотальной запаркованности: во имя сыночка-доченьки родители плюют на все правила, лишь бы высадить чадо поближе к дверям. В итоге другие водители просто не видят выходящего ребёнка».

Федеральный эксперт похвалил городские власти Пскова за решение проблемы переходов у школ

фото из соцсетей Аркадия Гершмана

По его словам, требование же ставить везде заборы вынуждает детей идти по проезжей части до разрыва. Заборы же создают мнимое чувство безопасности, что никто не выскочит с тротуара, поэтому быстрая езда становится очень комфортной. В итоге трагедии.

«В Пскове же убрали физическую возможность кинуть машину даже на 5 минуточек — парковка только после перехода. Не хватает островка безопасности и контрастной подсветки, но это уже большой шаг вперёд», - отметил он.

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