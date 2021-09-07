Федеральный эксперт похвалил городские власти Пскова за решение проблемы переходов у школ. В своих соцсетях Аркадий Гершман поделился историй из Пскова о том, как в городе быстрыми и недорогими средствами сделали переход у школы безопаснее.

«С улицами у школ есть две типовые проблемы: парковка и заборы, - написал он. - Подвоз детей приводит к тотальной запаркованности: во имя сыночка-доченьки родители плюют на все правила, лишь бы высадить чадо поближе к дверям. В итоге другие водители просто не видят выходящего ребёнка».