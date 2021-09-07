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Общество

Догазификация требуется в 168 населенных пунктах Псковской области

7 сентября 2021 года, 19:38

Догазификация требуется в 168 населенных пунктах Псковской области. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с вице-губернатором Василием Осиповым, в ходе которой обсудили актуальные вопросы реализации в регионе программы догазификации.

В регионе разработан пообъектный план-график, где в настоящее время содержатся 168 населенных пунктов и около 32 тыс домовладений.

Самое большое число домовладений, нуждающихся в подключении, находится в Псковском районе (5 000), на втором месте стоят Великие Луки (4 000), на третьем - Невель (около 3 500).

Поскольку догазификация носит заявительный характер сотрудники причастных к ней ведомств сами ездят по адресантам и собирают заявления. Принести документы можно и в офисы Газпрома, а можно подать их в электронном виде.

В каждом муниципалитете создан штаб по вопросам догазификации, где решаются проблемные вопросы.

Отметим, что согласно плану, программа догазификации в регионе должна быть завершена до конца 2022 года.

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