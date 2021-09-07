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Культура / Фестиваль

В Пыталово впервые состоится фестиваль «Мы живем на границе»

7 сентября 2021 года, 18:35

Культурно-этнографический фестиваль «Мы живем на границе» впервые пройдет в Пыталово 11 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках фестиваля все участники смогут посетить презентацию блюд традиционной кухни с национальным колоритом, а также круглый стол «Традиции приграничья. История и современность», множество тематических мастер-классов - резьба по дереву, набивка на ткани, изготовление пряников, плетение из ивового прута, изготовление тряпичных кукол, ткачество на раме, лоскутное шитье, изготовление кукол из соломки.

В мероприятии примут участие делегации из Усвятского, Себежского, Невельского, Красногородского, Гдовского, Печорского, Палкинского и Пыталовского районов. Эти районы на протяжении многих десятилетий не только сохраняют сотрудничество с приграничными территориями в сфере культуры, но и имеют огромный опыт в сохранении народного колорита.

Организаторами культурно-этнографического фестиваля выступают Псковский областной центр народного творчества совместно с администрацией Пыталовского района. Мероприятие состоится при поддержке регионального комитета по культуре.

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