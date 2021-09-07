Рабочий погиб при падении с кровли здания в Великих Луках

В Великих Луках при падении с кровли здания погиб рабочий, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

О гибли мужчины заявление в правоохранительные органы поступило 7 сентября. По предварительным данным, он упал при выполнении кровельных работ на здании одного из дошкольных учреждений города.

В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи проверяют соблюдение правил безопасности при проведении работ.