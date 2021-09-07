Военный оркестр Министерства обороны РФ выступит в Псковском кремле

Выступление Центрального военного оркестра России состоится в Псковском кремле 12 сентября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Мероприятие состоится в рамках масштабного музыкального проекта «Славься, Русь!», который посвящен 800-летию Александра Невского.

На сцене выступят известные солисты Наталья Манулик, Иван Корпан, Федор Рытиков, Светлана Ильина, Альбер Жалилов, Юлиана Рогачева. Военный оркестр Министерства обороны РФ исполнит патриотические песни, военные марши, классическую и популярную музыку.

Начало мероприятия запланировано на 20:00. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, которые в ближайшее время каждый желающий сможет получить в кассе Псковской областной филармонии.

Концерт пройдет при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре. Организаторами мероприятия выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области и областной центр народного творчества.