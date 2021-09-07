Псковский ЦУР будет сотрудничать с Туристским инфоцентром

Центр управления регионом Псковской области будет сотрудничать с региональным Туристским информационным центром. Такая договорённость была достигнута на встрече с руководителем инфоцентра Ларисой Семашко, сообщили «Псковской правде» в ЦУРе.

Планируется, что на основе подготовленной Центром управления регионом аналитики туристский центр будет разрабатывать новые маршруты, а также формировать новые подходы к повышению туристической привлекательности.

Также центры совместно займутся подготовкой карт и новых направлений для туристов.

Лариса Семашко уверена, совместная работа поможет не только активнее информировать жителей об интересных местах, но и популяризировать регион за его пределами.