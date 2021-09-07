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Общество

Псковский ЦУР будет сотрудничать с Туристским инфоцентром

7 сентября 2021 года, 15:47

Центр управления регионом Псковской области будет сотрудничать с региональным Туристским информационным центром. Такая договорённость была достигнута на встрече с руководителем инфоцентра Ларисой Семашко, сообщили «Псковской правде» в ЦУРе.

Планируется, что на основе подготовленной Центром управления регионом аналитики туристский центр будет разрабатывать новые маршруты, а также формировать новые подходы к повышению туристической привлекательности.

Также центры совместно займутся подготовкой карт и новых направлений для туристов.

Лариса Семашко уверена, совместная работа поможет не только активнее информировать жителей об интересных местах, но и популяризировать регион за его пределами. 

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