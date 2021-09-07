Псковичка стала участницей нового сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»

Марии Лебедевой 25 лет, она является мастером спорта по пауэрлифтингу. На теле девушки порядка 40 татуировок.

Первый выпуск шестого сезона «Пацанок» выйдет на «Пятнице» 16 сентября. Съёмки же проекта начались ещё в июле.

В шоу «Пацанки» попадают девушки с непростыми судьбами, многие из них имеют какие-либо зависимости. Авторы проекта обещают изменить участниц и дать им возможность начать новую жизнь. В шестом сезоне преподавать в «Школе Леди» будут эксперт в модельном бизнесе Лаура Лукина, искусствовед Мария Третьякова и специалист по этикету Татьяна Полякова.