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Транспорт / Инфраструктура

55 километров дорог приняты после ремонта в Псковской области в этом году

7 сентября 2021 года, 12:40

В этом году в Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже отремонтированы и прошли приёмку порядка 55 километров дорог. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 сентября.

Он отметил, что ремонт завершён и проведена приёмка девяти региональных объектов и шести дорог городской агломерации. На текущей неделе комиссия оценит качество работ на участках дорог Остров - Новоржев и Псков — Гдов - Сланцы.

И. о. председателя комитета добавил, что в этом году сделаны четыре дороги, ведущие к медицинском учреждениям в Пскове и Острове. В скором времени будут сданы работы в Пскове на Октябрьском проспекте и площади Ленина, завершается ремонт дорог в Пушкинских Горах, к 1 декабря Псковавтодор отремонтирует дорогу к причалу в деревне Толбица Псковского района.

Также в рамках национального проекта идёт обновление инфраструктуры: установлены более 17 километров барьерного ограждения, вблизи образовательных учреждений обустроены 22 пешеходных перехода.

Станислав Стармолотов подчеркнул, что в части реализации национального проекта Псковская область «выглядит достаточно хорошо»: кассовое исполнение составляет 67%, уже оплачено 2,5 млрд рублей.

В деревне Ершово Псковского района, добавил Станислав Стармолотов, по поручению президента смонтировано освещение. Там же, по предложению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, применена экспериментальная разметка — цветной дублёр знака «Осторожно, дети!».

Руководитель комитета подчеркнул, что благодаря всем предпринятым мерам аварийность на дорогах Псковской области по итогам семи месяцев сократилась на 18%. Он выразил надежду, что такая тенденция сохранится и в следующем году. 

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Комментарии

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Бабулечка
13:37 07.09.2021

Аварийная обстановка во дворе, ямы огромные и глубокие, это в областном центре, но где то размазывают асфальт, бывает так, что где и не требуется, кроме как для себя урвать.

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