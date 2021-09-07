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Общество / Здоровье

Губернатор: Для успешного противодействия COVID-19 нужно привить более 300 тысяч псковичей

7 сентября 2021 года, 11:10

Для успешного противодействия COVID-19 Псковской области нужно более 300 тыс. вакцинированных, заявил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он призвал жителей региона убедить своих родных и близких пройти вакцинацию.

За 6 сентября первый компонент вакцины получили 619 человек, второй - 1 тыс. 340. Ещё 104 жителя региона прошли ревакцинацию.

На данный момент первым компонентом привит 176 тыс. 421 житель Псковской области. Полностью прошли курс вакцинации 157 тыс. 423 человека. Ревакцинированы 1 тыс. 194 псковича.

В настоящее время запасы вакцины от коронавируса израсходованы в регионе на 77,5%.

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Комментарии

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Бабулечка
12:59 07.09.2021

Губернатор, прививаются под принуждением, то есть обязаловкой. И заболевают этим же ковидом с поражением лёгких, и хуже... Ответственность необходимо брать за принуждение к обязаловке, и компенсировать вред здоровью, и за нахождение псковичей в райбольнице в обшарпанных палатах, где очень холодно, да ещё и грязно. Гаращенко туда направить не помешало бы, с "хорошей позиции" из Москвы.

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