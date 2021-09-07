Губернатор: Для успешного противодействия COVID-19 нужно привить более 300 тысяч псковичей

Для успешного противодействия COVID-19 Псковской области нужно более 300 тыс. вакцинированных, заявил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он призвал жителей региона убедить своих родных и близких пройти вакцинацию.

За 6 сентября первый компонент вакцины получили 619 человек, второй - 1 тыс. 340. Ещё 104 жителя региона прошли ревакцинацию.

На данный момент первым компонентом привит 176 тыс. 421 житель Псковской области. Полностью прошли курс вакцинации 157 тыс. 423 человека. Ревакцинированы 1 тыс. 194 псковича.

В настоящее время запасы вакцины от коронавируса израсходованы в регионе на 77,5%.