95 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 6 сентября, в Псковской области выявили 95 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В Пскове добавилось 26 заражённых (всего 16 тыс. 681), в Великих Луках — 15 (всего 7 тыс. 694), в Псковском районе — 10 (всего 3 тыс. 892). По восемь жителей заболели в Островском (всего 2 тыс. 204) и Невельском (всего 1 тыс. 867) районах, семь — в Опочецком (всего 1 тыс. 282), шесть — в Новосокольническом (всего 1 тыс. 262). По два человека заразились коронавирусом в Великолукском (всего 1 тыс. 147), Печорском (всего 858) и Куньинском (всего 449) районах, по одному — в Порховском (всего 1 тыс. 433), Дедовичском (всего 1 тыс. 94), Себежском (всего 797), Новоржевском (всего 670), Пушкиногорском (всего 574), Пыталовском (всего 561), Палкинском (всего 493), Пустошкинском (всего 477) и Красногородском (всего 428) районах.

Общее число инфицированных в Псковской области выросло до 47 тыс. 607, из них 41 тыс. 291 человек выздоровел, умерли 699 псковичей.

Михаил Ведерников отметил, что по мнению экспертов, осенью основной процент заболевших коронавирусом придётся на школьников и студентов.