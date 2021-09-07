До 19 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 сентября

В Псковской области 7 сентября прогнозируется до 19 градусов тепла днём и до 12 градусов ночью, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Ожидается переменная облачность, днём пройдут небольшие дожди местами, ночью — без существенных осадков. Ветер будет западных направлений умеренный.

В Пскове днём прогнозируется от +17 до +19 градусов, ночью — от +9 до +11. Существенных осадков синоптики не обещают.

Дождей не ожидается и в Великих Луках. Там днём столбики термометров покажут +17...+19 градусов, ночью - +7...+9.