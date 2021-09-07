Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До 19 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 сентября

7 сентября 2021 года, 09:15

В Псковской области 7 сентября прогнозируется до 19 градусов тепла днём и до 12 градусов ночью, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

До 19 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 сентября

Ожидается переменная облачность, днём пройдут небольшие дожди местами, ночью — без существенных осадков. Ветер будет западных направлений умеренный.

В Пскове днём прогнозируется от +17 до +19 градусов, ночью — от +9 до +11. Существенных осадков синоптики не обещают.

Дождей не ожидается и в Великих Луках. Там днём столбики термометров покажут +17...+19 градусов, ночью - +7...+9.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Рабочий погиб при падении с кровли здания в Великих Луках
Военный оркестр Министерства обороны РФ выступит в Псковском кремле
Более 100 жителей Псковской области будут участвовать в «Абилимпикс»
Псковский ЦУР будет сотрудничать с Туристским инфоцентром
Псковичка стала участницей нового сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»
55 километров дорог приняты после ремонта в Псковской области в этом году
Губернатор: Для успешного противодействия COVID-19 нужно привить более 300 тысяч псковичей
95 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки
Псковские археологи рассказали о находках у кинотеатра «Октябрь»

Комментарии

Авторизация
No comments
Зубной дефицит

Общество / Здоровье
6 сентября 21:06

Зубной дефицит

Копия верна

Общество
3 сентября 16:59

Копия верна

Как изменится Троицкий мост в Пскове после реконструкции

Опасные перебои

Общество / Здоровье
3 сентября 16:01

Опасные перебои