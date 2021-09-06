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Происшествия

Суд не стал рассматривать ходатайство о продлении содержания под стражей бывшего главы псковской «Родины»

6 сентября 2021 года, 17:53

Псковский городской суд не стал рассматривать ходатайство о продлении содержания под стражей бывшего руководителя Псковского регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова, который подозревается в организации занятия проституцией. Об этом «Псковской правде» сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Ходатайство поступило от следователя по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Псковской области. Однако, суд вернул его без рассмотрения. Такое решение было принято в связи с тем, что документ внесён с согласия ненадлежащего должностного лица.

О задержании Константина Вилкова стало известно в начале апреля. Его поймали на территории Ленинградской области в городе Луге.

В отношении бывшего псковского политика заведено уголовное дело по части 2 статьи 240 УК РФ.  

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