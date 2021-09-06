Сигареты без маркировки на 7 млн рублей обнаружили псковские таможенники на складе

На территории одного из складов в Псковской области сотрудники оперативных подразделений Псковской таможни выявили грузовой автомобиль, в котором находились сигареты без маркировки. Об этом «Псковской правде» сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фото пресс-службы Псковской таможни
В машине находились 334 коробки с сигаретами, скрытые за упаковками утеплителя. Всего таможенники обнаружили 167 тыс. пачек сигарет 14 наименований белорусского производства. Ориентировочная стоимость этой партии превышает 7 млн рублей.
Сигареты изъяты и переданы в органы внутренних дел Псковской области.