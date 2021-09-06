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Происшествия

Сигареты без маркировки на 7 млн рублей обнаружили псковские таможенники на складе

6 сентября 2021 года, 17:19

На территории одного из складов в Псковской области сотрудники оперативных подразделений Псковской таможни выявили грузовой автомобиль, в котором находились сигареты без маркировки. Об этом «Псковской правде» сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Сигареты без маркировки на 7 млн рублей обнаружили псковские таможенники на складе

Фото пресс-службы Псковской таможни

В машине находились 334 коробки с сигаретами, скрытые за упаковками утеплителя. Всего таможенники обнаружили 167 тыс. пачек сигарет 14 наименований белорусского производства. Ориентировочная стоимость этой партии превышает 7 млн рублей.

Сигареты изъяты и переданы в органы внутренних дел Псковской области.

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