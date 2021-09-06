Сигареты без маркировки на 7 млн рублей обнаружили псковские таможенники на складе

На территории одного из складов в Псковской области сотрудники оперативных подразделений Псковской таможни выявили грузовой автомобиль, в котором находились сигареты без маркировки. Об этом «Псковской правде» сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.