Четыре уголовных дела возбудили в 2021 году в Псковской области за жестокое обращение с животными

4 уголовных дела возбудили в Псковской области по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» за 8 месяцев 2021 года. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Псковской области. За весь 2020 год по данной статье было возбуждено 2 дела.

Напомним, на минувшей неделе в Пскове возбудили уголовное дело по жалобе зоозащитников: 14 кошек были доставлены в приют «Лесопилка», упакованными в полиэтиленовые мешки. Одна из них в результате погибла.

Подробности — в статье «АиФ-Псков» «Кошки в мешке. Как в Псковской области наказывают за жестокость к животным?»